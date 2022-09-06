Вночі заморозки, а вдень до +23: якою буде погода завтра

У деяких областях України вночі 7 вересня на поверхні грунту очікуються заморозки 0-5 градусів. Максимальна температура повітря вдень становитиме +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За даними синоптиків, температура вночі на заході, півночі і в центрі опуститься до 4-5 градусів вище нуля. Тим часом на Закарпатті очікується +9 градусів.

Вдень стовпчик термометра в цих регіонах покаже 16-17 градусів з позначкою "плюс". На Закарпатті та півдні температура повітря підвищиться до 21-23 градусів тепла.