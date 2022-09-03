Ночью ВСУ сбили все ракеты, которыми Россия планировала атаковать Днепр

"Ночь была очень громкой…Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе ВСУ все 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы уняли. Никто не пострадал" , – рассказал он.

К тому же по его словам, по Никопольскому району россияне нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и раненых.

"В Никополе без разрушений. В Марганце изуродовано несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов. В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община. Есть разрушения частных домов. Люди невредимы", - добавил Резниченко.

Обновлено 8.08. По данным главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, все 5 ракет были сбиты в два часа ночи в Днепровском районе.

"Падение обломков повлекло 4 пожара в нескольких общинах - повреждена сельскохозяйственная техника (культиватор, жатка и два прицепа к трактору), загорелась детская площадка и выгорела сухая трава на площади 200 м². Пострадавших среди населения нет", - рассказал он.