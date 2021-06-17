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Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии. Его задержали уже в Бердичеве

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Четверг 17 июня 2021 11:46
Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии. Его задержали уже в Бердичеве Фото: в Бердичеве задержали самолет из Румынии (фото dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Его удалось задержать уже в Житомирской области на аэродроме вблизи города Бердичев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники установили место вероятного приземления нарушители. Туда прибыли правоохранители, а когда самолет приземлился - выдвинулись для задержания.

Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, которых также задержали. При осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

По данному факту в компетентные органы направлено сообщение о выявлении правонарушения по признакам ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов» и ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины".

Обстоятельства правонарушения выясняются.

Напомним, пограничники вечером 28 апреля зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии. Самолет приземлился в Житомирской области, его экипаж подозревают в контрабанде сигарет.

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