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Вночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії. Його затримали вже в Бердичеві

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Четвер 17 червня 2021 11:46
Вночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії. Його затримали вже в Бердичеві Фото: в Бердичеві затримали літак з Румунії (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Його вдалося затримати вже у Житомирській області на аеродромі поблизу міста Бердичів.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, прикордонники встановили місце ймовірного приземлення порушникі. Туди прибули правоохоронці, а коли літак приземлився - висунулися для затримання.

Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було троє осіб, яких також затримали. Під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів» та ст.332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України".

Обставини правопорушення з’ясовуються.

Нагадаємо, прикордонники ввечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії. Літак приземлився в Житомирській області, його екіпаж підозрюють в контрабанді сигарет.

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