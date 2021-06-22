Ночью в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой, ранены два человека

В ночь с понедельника на вторник, 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой. В результате два человека получили ранения.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.

По предварительным данным, в конфликте участвовало две группы молодых людей.

Полиция пока не раскрыла детали, однако известно, что один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета.

"Ранение получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот", - пишет издание.

На месте происшествия задержали одного человека.

"По словам свидетелей, он имеет отношение к конфликту. Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. Более того - говорит, что спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции!", - говорится в сообщении.