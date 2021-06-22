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Вночі в центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною, поранені дві людини

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Вівторок 22 червня 2021 10:15
Вночі в центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною, поранені дві людини Фото: у Миколаєві вночі сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У ніч з понеділка на вівторок, 22 червня, в центрі Миколаєва стався конфлікт зі стріляниною. В результаті двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання Novosti-n.

Інцидент стався на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної.

За попередніми даними, в конфлікті брало участь дві групи молодих людей.

Поліція поки не розкрила деталі, проте відомо, що один з учасників інциденту відкрив вогонь з травматичного пістолета.

"Поранення отримали двоє: За словами очевидців, один в область серця, другий - в живіт", - пише видання.

На місці події затримали одну людину.

"За словами свідків, він має відношення до конфлікту. Сам затриманий свою причетність до інциденту категорично заперечує. Більше того-каже, що спокійно йшов вулицею, коли на нього напали співробітники поліції. Молода людина не заперечує, що має при собі ніж, проте стверджує що його також йому підкинув... співробітник поліції!",- йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в суботу ввечері, 19 червня, в Харкові стався конфлікт через паркувальне місце, який переріс у стрілянину.

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