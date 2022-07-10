Ночью российские войска били по Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не задело. Люди не пострадали", - написал Резниченко.

Напомним, вчера утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.

Добавим, в этот же день в Кривом Роге также сообщали о взрывах в пригороде.

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