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Ночью перевернулся пассажирский автобус Киев-Вроцлав, 16 человек госпитализированы

Автор: РБК-Украина

Ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев-Вроцлав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Так, установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Внутри находилось 40 человек.

В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

Ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев.

Напомним, в Киеве ранее маршрутка врезалась в столб. Пострадали несколько пассажиров.

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аварияавтобус