Ночью перевернулся пассажирский автобус Киев-Вроцлав, 16 человек госпитализированы

Ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев-Вроцлав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Так, установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Внутри находилось 40 человек.

В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.