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Вночі перекинувся пасажирський автобус Київ-Вроцлав, 16 людей госпіталізовані

Автор: РБК-Україна

Вночі о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Він прямував за сполученням Київ-Вроцлав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, встановлено, що водій рейсового автобусу не впорався з керуванням та допустив перекидання. Всередині перебувало 40 людей.

В результаті аварії 16 людей з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів.

Раніше у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, постраждали четверо українців.

Нагадаємо, у Києві раніше маршрутка врізалася в стовп. Постраждали кілька пасажирів.

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аварияавтобус