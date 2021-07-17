Вночі перекинувся пасажирський автобус Київ-Вроцлав, 16 людей госпіталізовані

Вночі о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Він прямував за сполученням Київ-Вроцлав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Так, встановлено, що водій рейсового автобусу не впорався з керуванням та допустив перекидання. Всередині перебувало 40 людей.
В результаті аварії 16 людей з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів.
Раніше у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, постраждали четверо українців.
Нагадаємо, у Києві раніше маршрутка врізалася в стовп. Постраждали кілька пасажирів.