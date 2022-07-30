Вночі в Енергодарі прогриміли вибухи: у повітря злетіла техніка окупантів

В окупованому Енергодарі в ніч на 30 липня прогриміли вибухи. У повітря злетіли три одиниці техніки окупантів біля готелю "ВП ЗАЕС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого піднялася пожежа. Гасили його із залученням спеціальної рятувальної техніки. Поки відомо, що в повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під'їзд до готелю", - розповів він.

За наявною інформацією, серед цивільних жителів постраждалих немає, але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.