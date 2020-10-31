Ночью на Донбассе было тихо, вчера - двое погибших

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В то же время, на протяжении прошлых суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности относительно перемирия.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе.

РБК-Украина писало, что вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. Стороны договорились вернуться к соблюдению перемирия.