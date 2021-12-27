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Без ночных клубов и алкоголя: во Франции ужесточили карантин на праздники

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Понедельник 27 декабря 2021 22:53
Без ночных клубов и алкоголя: во Франции ужесточили карантин на праздники Фото: во Франции ужесточили карантин на праздники (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Франции объявило об ужесточении карантинных ограничений на новогодние праздники. В частности, меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса, а также штаммов "Дельта" и "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В новогоднюю ночь ночные клубы останутся закрытыми, однако французы и гости страны смогут свободно передвигаться по городам.

"На данном этапе наше желание пропорционально адаптировать нашу систему заставляет нас сегодня исключить любую меру комендантского часа", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Кроме того, в новогодние праздники будет запрещено кушать в общественном транспорте, включая междугородний транспорт, а также в кинотеатрах, театрах и спортивных залах.

При этом распивать напитки можно будет в барах только при наличии сидячих мест в заведении.

Новые ограничения вступят в силу в понедельник, 3 января, и будут действовать по меньшей мере три недели.

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