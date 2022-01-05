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В ночных беспорядках в Казахстане пострадали около сотни полицейских, задержаны более 200 человек, - МВД

Автор: Анна Полисученко

В ночных беспорядках в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел. Задержаны более 200 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Казахстана" со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб.

Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.

В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.

В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.

Информации о количестве пострадавших со стороны протестующих до сих пор нет, так как больницы страны отказываются предоставлять информацию журналистам, ссылаясь на соглашение с управлением здравоохранения.

Ранее мы писали, что Токаев дал ряд поручений по стабилизации ситуации в Казахстане и назвал виновных.

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Казахстан