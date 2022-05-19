Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 мая западные регионы страны ночью накроют заморозки, а в юго-восточных областях пройдут дожди. Местами ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в юго-восточных областях и Крыму облачно с прояснениями - дожди. На остальной территории переменная облачность и без осадков.
В западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +6 +8 градусов, а ночью +15 +20.
Напомним, недавно мы писали, что погода в Украине ухудшится и в ряд областей придут заморозки.
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