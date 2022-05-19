Нічні заморозки, шквали та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 травня західні регіони країни вночі накриють заморозки, а в південно-східних областях пройдуть дощі. Місцями очікуються сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в південно-східних областях та Криму хмарно з проясненнями - дощі. На решті території мінлива хмарність та без опадів.
У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градусів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі +15 +20.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що погода в Україні погіршиться й в низку областей прийдуть заморозки.
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