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Нічні заморозки, шквали та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде з нічними заморозками, дощами і шквалами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 травня західні регіони країни вночі накриють заморозки, а в південно-східних областях пройдуть дощі. Місцями очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в південно-східних областях та Криму хмарно з проясненнями - дощі. На решті території мінлива хмарність та без опадів.

У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градусів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +8, вдень +15 +19 градусів;
  • на заході вночі +4 +9 градусів, а вдень +19 +23;
  • у східних областях вночі +7 +9, вдень +13 +17 градусів;
  • на півдні країни вночі +8 +11 градусів, а вдень +15 +19;
  • у центральних областях вночі +5 +8, вдень +16 +19 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі +15 +20.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що погода в Україні погіршиться й в низку областей прийдуть заморозки.

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Погода в Україні