Нічні заморозки, шквали та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в південно-східних областях та Криму хмарно з проясненнями - дощі. На решті території мінлива хмарність та без опадів.

У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градусів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +5 +8, вдень +15 +19 градусів;

на заході вночі +4 +9 градусів, а вдень +19 +23;

у східних областях вночі +7 +9, вдень +13 +17 градусів;

на півдні країни вночі +8 +11 градусів, а вдень +15 +19;

у центральних областях вночі +5 +8, вдень +16 +19 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі +15 +20.