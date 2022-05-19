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Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 19 мая 2022 07:00
Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с ночными заморозками, дождями и шквалами (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 мая западные регионы страны ночью накроют заморозки, а в юго-восточных областях пройдут дожди. Местами ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в юго-восточных областях и Крыму облачно с прояснениями - дожди. На остальной территории переменная облачность и без осадков.

В западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +5 +8, днем +15 +19 градусов;
  • на западе ночью +4 +9 градусов, а днем +19 +23;
  • в восточных областях ночью +7 +9, днем +13 +17 градусов;
  • на юге страны ночью +8 +11 градусов, а днем +15 +19;
  • в центральных областях ночью +5 +8, днем +16 +19 градусов.

Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +6 +8 градусов, а ночью +15 +20.

Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, недавно мы писали, что погода в Украине ухудшится и в ряд областей придут заморозки.

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