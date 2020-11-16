Ночные заморозки и местами снег: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 16 ноября, в центральных и восточных областях ожидаются осадки, местами снег. В некоторых областях температура воздуха днем опуститься ниже нуля.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях сегодня ожидаются дожди, местами снег. Температура воздуха в Харьковской и Луганской областях днем будет -3-5 градусов, в Донецкой и Полтавской - 0-2, в Днепропетровской и Сумской -3+1. Ночью на севере и востоке +1-3 градуса, в Донецкой и Харьковской областях -3-5, в центральных регионах -2+2.

На юге Украины температура воздуха днем будет колебаться в районе +4+7 градусов, в Одесской области +7+9. Ночью +1+5. На западе +6+9 градусов днем, +2+5 ночью.

Прогноз в Киеве

В столице в понедельник будет облачно, но сухо. Столбики термометра покажут +2+4 градуса.

Напомним, вчера в Сумской и Харьковской областях местами выпал снег.

Отметим, в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.