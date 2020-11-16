Нічні заморозки і місцями сніг: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 16 листопада, в центральних і східних областях очікуються опади, місцями сніг. В деяких областях температура повітря вдень опуститься нижче нуля.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Луганській і Донецькій областях сьогодні очікуються дощі, місцями сніг. Температура повітря в Харківській і Луганській областях вдень буде -3-5 градусів, у Донецькій і Полтавській - 0-2, у Дніпропетровській і Сумській -3+1. Вночі на півночі і сході +1-3 градуси, у Донецькій та Харківській областях -3-5, в центральних регіонах -2+2.

На півдні України температура повітря вдень коливатиметься в районі +4+7 градусів, в Одеській області +7+9. Вночі +1+5. На заході +6+9 градусів вдень +2+5 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці в понеділок буде хмарно, але сухо. Стовпчики термометра покажуть +2+4 градуси.

Нагадаємо, вчора в Сумській і Харківській областях місцями випав сніг.

Зазначимо, у листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.