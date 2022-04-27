Ночные взрывы в Полтаве: стали известны причины

В Полтаве сообщили подробности ночных взрывов, которые ночью слышали местные жители. На месте инцидента правоохранители нашли предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22", ситуация контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Вчера, около 22:45, наши правоохранители получили от жителей переулка Ломаного в Полтаве сообщение о звук, похожий на взрыв. На место инцидента прибыла полиция и другие правоохранительные органы. Найден предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22". Его изъяли. Данные об инциденте внесены в ЕРДР, проводятся следственные действия. Ситуация под контролем", - написал Лунин.

Фото: в Полтаве нашли предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22" (t.me/DMYTROLUNIN)

Напомним, ночью мэр Полтавы Александр Мамай сообщил о взрывах, но причин не называл. Впоследствии глава Полтавской ОВА отметил, что информации о "прилетах" или сбитых ракетах у руководства нет.

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