ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ночные взрывы в Полтаве: стали известны причины

Новина українською →
Полтава, Среда 27 апреля 2022 10:47
Ночные взрывы в Полтаве: стали известны причины Фото: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтаве сообщили подробности ночных взрывов, которые ночью слышали местные жители. На месте инцидента правоохранители нашли предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22", ситуация контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Вчера, около 22:45, наши правоохранители получили от жителей переулка Ломаного в Полтаве сообщение о звук, похожий на взрыв. На место инцидента прибыла полиция и другие правоохранительные органы. Найден предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22". Его изъяли. Данные об инциденте внесены в ЕРДР, проводятся следственные действия. Ситуация под контролем", - написал Лунин.

Ночные взрывы в Полтаве: стали известны причины

Фото: в Полтаве нашли предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22" (t.me/DMYTROLUNIN)

Напомним, ночью мэр Полтавы Александр Мамай сообщил о взрывах, но причин не называл. Впоследствии глава Полтавской ОВА отметил, что информации о "прилетах" или сбитых ракетах у руководства нет.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 63-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Война России против Украины
DAILY
Михаил Федоров: Орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Михаил Федоров: Орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами