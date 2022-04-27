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Нічні вибухи в Полтаві: стали відомі причини

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Полтава, Середа 27 квітня 2022 10:47
Нічні вибухи в Полтаві: стали відомі причини Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтаві повідомили подробиці нічних вибухів, які вночі чули місцеві жителі. На місці інциденту правоохоронці знайшли предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету "РПГ-22", ситуація контролюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОДА Дмитра Луніна в Telegram.

"Учора, близько 22:45, наші правоохоронці отримали від жителів провулку Ломаного у Полтаві повідомлення про звук, що схожий на вибух. На місце інциденту прибула поліція та інші правоохоронні органи. Знайдено предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету "РПГ-22". Його вилучили. Дані про інцидент внесені до ЄРДР, проводяться слідчі дії. Ситуація під контролем", - написав Лунін.

Нічні вибухи в Полтаві: стали відомі причини

Фото: у Полтаві знайшли предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету "РПГ-22" (t.me/DMYTROLUNIN)

Нагадаємо, вночі мер Полтави Олександр Мамай повідомив про вибухи, але причин не називав. Згодом у голова Полтавської ОВА зазначив, що інформації про "прильоти" або збиті ракети у керівництва немає.

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