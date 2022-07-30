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Ночные взрывы в Энергодаре: появились подробности о потерях россиян

Фото: ночью в Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о деталях взрывов в городе в ночь на субботу, 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"После ночных событий в Энергодаре шесть военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", - рассказал он.

По его словам, пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

Как сообщалось, в оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июля прогремели взрывы. В воздух взлетели три единицы техники оккупантов возле гостиницы "ОП ЗАЭС".

Напомним, на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

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