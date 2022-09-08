Ночные удары по Харькову: прокуратура показала последствия и открыла дело (фото)

По данным следствия, в ночь на 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Ракета попала в административное здание одного из предприятий, что привело к ее полному уничтожению.

Кроме того, в Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Вместе с тем оккупанты продолжают наносить вражеские удары и по области. В результате обстрела с. Ивановка Чугуевского района ранены двое мужчин, а в с. Безруки Харьковского района в результате попадания снаряда оккупантов возник пожар в хозяйственной постройке и гараже. 74-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Фото: российские войска в ночь на 8 сентября ударили по Харькову (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

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