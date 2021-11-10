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Ночные морозы и солнечный день: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Среда 10 ноября 2021 08:00
Ночные морозы и солнечный день: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики прогнозируют холодные ночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. Несмотря на солнечный день, ночью ожидаются заморозки до -7.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз в областях

Сегодня ожидается переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +5+10, а ночью -3-7,
  • на севере днем +3+6, а ночью -5-7,
  • на востоке днем +3+5, а ночью -3-6,
  • на юге днем +5+7, а ночью -1+1,
  • в центре днем +3+7, а ночью -4-7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже солнечно. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -4-6.

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