Ночные морозы и солнечный день: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики прогнозируют холодные ночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. Несмотря на солнечный день, ночью ожидаются заморозки до -7.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз в областях
Сегодня ожидается переменная облачность и без осадков.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +5+10, а ночью -3-7,
- на севере днем +3+6, а ночью -5-7,
- на востоке днем +3+5, а ночью -3-6,
- на юге днем +5+7, а ночью -1+1,
- в центре днем +3+7, а ночью -4-7.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже солнечно. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -4-6.