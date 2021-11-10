Нічні морози та сонячний день: прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптики прогнозують холодні ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні. Попри сонячний день, вночі очікуються заморозки до -7.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз в областях
Сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +5+10, а вночі -3-7,
- на півночі вдень +3+6, а вночі -5-7,
- на сході вдень +3+5, а вночі -3-6,
- на півдні вдень +5+7, а вночі -1+1,
- у центрі вдень +3+7, а вночі -4-7.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж сонячно. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі -4-6.