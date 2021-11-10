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Нічні морози та сонячний день: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Середа 10 листопада 2021 08:00
Нічні морози та сонячний день: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики прогнозують холодні ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні. Попри сонячний день, вночі очікуються заморозки до -7.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз в областях

Сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +5+10, а вночі -3-7,
  • на півночі вдень +3+6, а вночі -5-7,
  • на сході вдень +3+5, а вночі -3-6,
  • на півдні вдень +5+7, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень +3+7, а вночі -4-7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж сонячно. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі -4-6.

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