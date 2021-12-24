Ночные морозы и мокрый снег: какой будет погода на праздничных выходных

По данным синоптиков на католическое Рождество ожидается солнечная погода на юге и в центре, а мокрый снег с дождем будет на западе, севере и востоке.

Погода в субботу

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях в субботу столбики термометров поднимутся до +1...+3. Ночью возможен мокрый снег, днем - снег с дождем.

На юге, а также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не предвидится, температура днем - -1...+7, ночью -1… -4.

На остальной территории Украины в субботу пройдут дожди с мокрым снегом. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3, ночью - от -1 до -4.

Погода в воскресенье

В конце недели в северо-западных, северных и центральных регионах установится погода без существенных осадков, столбики термометров покажут -2...-6.

Только на Закарпатье, во Львовской, Винницкой, Одесской и Николаевской, Луганской и Донецкой областях ожидаются осадки. Столбики термометра там днем поднимутся максимум до 0 градусов, ночью – 0… -3.

Погода в понедельник

Последняя неделя 2021 года начнется с дождя с мокрым снегом почти во всех регионах Украины.

Осадки обойдут только Сумскую, Харьковскую и Черниговкую области.

Морозная погода в понедельник (до -1...-6) ожидается во всех областях, кроме Николаевской, Херсонской, Одесской и Закарпатской. Здесь будет умеренно прохладно - + 2...-2.