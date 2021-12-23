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Мокрый снег и до -18 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

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Четверг 23 декабря 2021 20:00
Мокрый снег и до -18 градусов ночью: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 24 декабря ожидается мокрый снег и сильный мороз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 декабря, почти по всей территории Украины прогнозируется мокрый снег. При этом ночью ожидается значительное похолодание - до 18 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, при этом на остальной территории Украины будет без осадков. Однако днем во всех областях прогнозируется мокрый снег, а на востоке - снег.

Синоптики также прогнозируется сильный ветер до 7-12 м/с.

На западе температура воздуха ночью опустится до -5 -9 градусов, а днем ожидается небольшое потепление до +1 +4 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -11 до -14 градусов, а днем от -1 до -4.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -15 -18 градусов, а днем температура воздуха составит от -2 до -5 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -9 до -12, а днем 0 +4.

В центре страны температура воздуха опустится до -10 -13 градусов, а днем будет колебаться от -2 до +1.

Мокрый снег и до -18 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В пятницу ночью в столице прогнозируется мокрый снег, а днем уже будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью опуститься до -10 -12 градусов, а днем составит от -2 до 0.

Мокрый снег и до -18 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

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