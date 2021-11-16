Ночные морозы до -8 и местами туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

В западных областях днем столбики термометра будут колебаться от +3 до +11, ночью от -2 до +3 градусов.

На севере страны днем синоптики прогнозируют +1 +4, а ночью от -1 до -6.

В восточных областях днем ожидается +1 + 4, ночью от -5 до -8.

На юге страны температура воздуха днем составит +3 +6 градусов, а ночью упадет до -1 -5.

В центральных областях днем прогнозируется от +1 до +5, а ночью температура упадет до -3 -7.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается сухая погода. Столбики термометра днем покажут +1 +3, а ночью упадут до -3 -5 градусов.