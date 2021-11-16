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Нічні морози до -8 та місцями тумани: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 08:00
Нічні морози до -8 та місцями тумани: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: 16 листопада морози вдарять до -8, очікується місцями туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 листопада в Україні очікується суха погода з туманами у західних та північних областях. Температура повітря вдень місцями становитиме до +11 градусів, а вночі очікуються морози до -8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях вдень стовпчики термометра коливатимуться від +3 до +11, вночі від -2 до +3 градусів.

На півночі країни вдень синоптики прогнозують +1 +4, а вночі від -1 до -6.

У східних областях вдень очікується +1 +4, вночі від -5 до -8.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +3 +6 градусів, а вночі впаде до -1 -5.

У центральних областях вдень прогнозується від +1 до +5, а ночі температура впаде до -3 -7.

Нічні морози до -8 та місцями тумани: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується суха погода. Стовпчики термометра вдень покажуть +1 +3, а вночі впадуть до -3 -5 градусів.

Нічні морози до -8 та місцями тумани: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Погода в Україні Туман Укргидометцентр
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