Нічні морози до -8 та місцями тумани: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Сьогодні, 16 листопада в Україні очікується суха погода з туманами у західних та північних областях. Температура повітря вдень місцями становитиме до +11 градусів, а вночі очікуються морози до -8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
У західних областях вдень стовпчики термометра коливатимуться від +3 до +11, вночі від -2 до +3 градусів.
На півночі країни вдень синоптики прогнозують +1 +4, а вночі від -1 до -6.
У східних областях вдень очікується +1 +4, вночі від -5 до -8.
На півдні країни температура повітря вдень становитиме +3 +6 градусів, а вночі впаде до -1 -5.
У центральних областях вдень прогнозується від +1 до +5, а ночі температура впаде до -3 -7.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці очікується суха погода. Стовпчики термометра вдень покажуть +1 +3, а вночі впадуть до -3 -5 градусів.