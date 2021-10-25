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Ночные морозы и до +13 днем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине 25 октября будет сухой, дневная температура поднимется до +13. В ночное время ожидаются морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины днем от +8 до +11, ночью от 0 до -3, теплее всего будет в Закарпатской области, где столбики термометров днем поднимутся до +13.

На севере днем от +7 до +9, ночью от 0 до -3, в центральной части днем от +8 до +10, ночью от -3 до +4, на востоке днем от +8 до +10, ночью от +1 до +4.

На юге Украины тоже без осадков, днем от +8 до +11, ночью от +2 до +5,

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, ранее РБК-Украина расписало прогноз погоды на неделю.

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Погода в Украине