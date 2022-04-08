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Ночной обстрел в Одесской области. Ракеты были выпущены из Крыма, есть пострадавшие

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Одесская область, Пятница 08 апреля 2022 12:14
Ночной обстрел в Одесской области. Ракеты были выпущены из Крыма, есть пострадавшие Фото: Одесскую область атаковали ракетами из Крыма (t me Tsaplienko)
Автор: Наталья Юрченко

Обстрел в Одесской области, который произошел в ночь на 8 апреля, был осуществлен с территории Крыма. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В результате обстрела были повреждены 2 здания, есть пострадавшие. Сейчас информация о них уточняется.

Также в Одесской области активизировались диверсанты, которые информируют врага и распространяют панические настроения. Оккупанты проводят разведку на море, блокируя украинские порты и суда в них.

В Николаевской и Херсонской области украинские защитники существенно отодвинули врага, однако российские войска обстреливают территории, с которых отошли. Целями остаются объекты инфраструктуры.

На южном направлении ВСУ за сутки уничтожили два БПЛА "Орлан-10", 7 единиц вражеской техники и 15 человек живой силы.

Напомним, сегодня ночью стало известно о ракетном ударе в Одесской области.

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