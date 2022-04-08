Нічний обстріл в Одеській області. Ракети були випущені з Криму, є постраждалі

Обстріл в Одеській області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

В результаті обстрілу були пошкоджені 2 будівлі, є постраждалі. Наразі інформація про них уточнюється.

Також в Одеській області активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти й судна в них.

У Миколаївській та Херсонській області українські захисники суттєво відсунули ворога, проте російські війська обстрілюють території, з яких відійшли. Цілями залишаються об'єкти інфраструктури.

На південному напрямку ЗСУ за добу знищили два БПЛА "Орлан-10", 7 одиниць ворожої техніки та 15 осіб живої сили.