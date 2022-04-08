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Нічний обстріл в Одеській області. Ракети були випущені з Криму, є постраждалі

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Одеська область, П'ятниця 08 квітня 2022 12:14
Нічний обстріл в Одеській області. Ракети були випущені з Криму, є постраждалі Фото: Одеську область атакували ракетами з Криму (t me Tsaplienko)
Автор: Наталія Юрченко

Обстріл в Одеській області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

В результаті обстрілу були пошкоджені 2 будівлі, є постраждалі. Наразі інформація про них уточнюється.

Також в Одеській області активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти й судна в них.

У Миколаївській та Херсонській області українські захисники суттєво відсунули ворога, проте російські війська обстрілюють території, з яких відійшли. Цілями залишаються об'єкти інфраструктури.

На південному напрямку ЗСУ за добу знищили два БПЛА "Орлан-10", 7 одиниць ворожої техніки та 15 осіб живої сили.

Нагадаємо, сьогодні вночі стало відомо про ракетний удар в Одеській області.

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