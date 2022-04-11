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Ночной обстрел в Николаевской области. Вражеская ракета попала в иностранное предприятие

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Николаевская область, Понедельник 11 апреля 2022 09:36
Ночной обстрел в Николаевской области. Вражеская ракета попала в иностранное предприятие Фото: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время ночных обстрелов Николаевской области российская ракета попала в иностранное предприятие. В результате действий оккупантов пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет. Там два ангара пустых, только охранник пострадал от разбитого стекла", - заявил Ким.

По его словам, российские военные массово отказываются ехать на войну в Украину, поскольку знают последствия. Он отметил, что соглашаются воевать жители дальневосточных регионов России.

Ранее РБК-Украина сообщало об обстрелах в Николаевской области. В результате удара произошло возгорание лесного массива.

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