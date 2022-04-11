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Нічний обстріл у Миколаївській області. Ворожа ракета влучила в іноземне підприємство

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Миколаївська область, Понеділок 11 квітня 2022 09:36
Нічний обстріл у Миколаївській області. Ворожа ракета влучила в іноземне підприємство Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час нічних обстрілів Миколаївської області російська ракета влучила в іноземне підприємство. Внаслідок дій окупантів постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає. Там два ангари пустих, тільки охоронець постраждав від розбитого скла", - заявив Кім.

За його словами, російські військові масово відмовляються їхати на війну в Україну, оскільки знають наслідки. Він зазначив, що погоджуються воювати жителі далекосхідних регіонів Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло про обстріли у Миколаївській області. Внаслідок удару сталося загоряння лісового масиву.

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