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Жителей некоторых районов Харькова просят быть крайне осторожными: в чем дело

Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 31 августа нанесли удар по Харькову. После обстрела некоторые кассетные боеприпасы не разорвались, в связи с чем жителей города просят быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова в Telegram.

"По вчерашнему прилету в Киевском районе уточненная информация. Пострадал жилой дом и одно офисное здание. По сведениям ГСЧС - двое раненых", - написал он.

Мэр призвал жителей Новобаварского и Холодногорского районов быть крайне осторожными.

"После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", - отметил Терехов.

Напомним, ночью российские войска нанесли удар по центру Харькова. Вражеские снаряды попали в жилой дом.

Также вчера утром россияне в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять прилетов. В результате удара погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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