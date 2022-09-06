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Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о жертве и разрушениях

Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского мэра Игоря Терехова.

Городской голова рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по Индустриальному району.

"В одном случае попадание в частный жилой дом. Во время разбора завалов найдено тело женщины", - отметил Терехов.

По словам мэра, в дургом случае ракета прилетела неподалеку от гражданского здания. От разлета осколков вспыхнул пожар. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для обстрелов Харькова.

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ХарьковВойна России против Украины