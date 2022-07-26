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Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о ситуации в городе

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью обстреляли Харьков. "Прилетели" снаряды недалеко от центра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Он отметил, что традиционно попадание было рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения.

"Про жертв пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет", - написал Терехов.

Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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Харьков