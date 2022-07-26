Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про ситуацію в місті

Він зазначив, що традиційно потрапляння було поруч з будівлею, яке до військової інфраструктури не має жодного відношення.

"Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих або загиблих не буде", - написав Терехов.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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