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Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про ситуацію в місті

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстріляли Харків. "Прилетіли" снаряди недалеко від центру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Він зазначив, що традиційно потрапляння було поруч з будівлею, яке до військової інфраструктури не має жодного відношення.

"Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих або загиблих не буде", - написав Терехов.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Харків