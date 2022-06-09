Ночной обстрел Харькова: число жертв и раненых возросло

"В течение дня 9 июня спасатели совместно с работниками коммунальными службами города проводили работы по разборке завалов в разрушенных зданиях. По предварительным данным 3 человека погибли, еще 5 человек получили травмы. Окончательная информация выясняется", - информируют в ведомстве.

Фото: число жертв ночного обстрела Харькова возросло (facebook.com/MNSKHARKIV)

Обстрел Харькова

Напомним, в среду 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. Впоследствии чего стало известно о пожарах в кафе, магазине и школьной библиотеке, а также о том, что в городе из-за вражеских атак пропал телесигнал.

Уже сегодня утром стало известно о погибших и раненых. Изначально их количество составляло 2 и 4 соответственно.

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