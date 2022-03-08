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Ночной обстрел Ахтырки. Прокуратура открыла уголовное дело

Автор: Наталья Юрченко

По факту ночного обстрела Ахтырки Сумской области возбуждено уголовное дело. В результате действий оккупантов погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Следователи установили, что российские войска начали атаку около 22:43. В течение двух часов захватчики обстреливали Ахтырку из военной авиации и ракетного оружия. В результате были повреждены здания городского совета, дома культуры, "Универмага", жилые дома и железнодорожный вокзал.

Кроме того, во время бомбардировок один человек получил смертельные ранения, 14 травмированы. Точное количество пострадавших еще уточняются.

"Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Сумах был создан зеленый коридор для эвакуации мирного населения.

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