Нічний мороз та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (pixy.org)

Сьогодні, 9 грудня, на півдні та заході України будуть йти дощі. Температура повітря в країні вдень очікується від -3 до +6, а вночі у деяких регіонах вона опуститься до -11.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Одеській областях та в Криму буде йти дощ. На всій іншій території спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -1 до +6, а вночі стовпчики термометрів покажуть -5 +4.

У центральних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від -4 до 0, а вночі від -11 до -6.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах -3 +5 градусів, а вночі -11 +3.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від -4 до -1, а вночі від -9 до -6.

Нагадаємо, напередодні у селі Кирилівка Запорізької області десятки баз відпочинку, готелів і пансіонатів затопило повінню. Рятувальники попереджають, що штормова погода там збережеться і сьогодні.

Крім того, синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.