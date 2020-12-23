Ночная погоня со стрельбой в Киеве: против водителя возбудили дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ночной погони со стрельбой в Киеве. Водителю-беглецу готовят подозрение по факту сопротивления правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным прокуратуры, когда правоохранители догнали автомобиль, водитель попытался совершить самоубийство с помощью травматического пистолета и выстрелил себе в голову. Раненого водителя уже прооперировали, но его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Государственное бюро расследований также займется правовой квалификацией действий патрульных.

Напомним, сегодня ночью патруль полиции устроил погоню за автомобилем, который не остановился по требованию правоохранителей. Чтобы остановить нарушителя, который убегая протаранил другой автомобиль, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Также РБК-Украина писало о задержании преступников со стрельбой в центре Киева. Операцию проводил спецназ.