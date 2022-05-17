Ночная атака на Львовскую область: стало известно, сколько ракет удалось сбить

"17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Ракетный удар по Львовской области

Напомним, ночью во Львовской области прогремела серия взрывов.

Как стало известно, российские войска вновь атаковали объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района в области, что почти на границе с Польшей.

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