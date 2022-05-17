Ночная атака на Львовскую область: стало известно, сколько ракет удалось сбить

Российские войска ночью выпустили несколько крылатых ракет по Львовской области. Трое из них украинским защитникам удалось сбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Воздушных Сил ВСУ.
"17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
Напомним, ночью во Львовской области прогремела серия взрывов.
Как стало известно, российские войска вновь атаковали объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района в области, что почти на границе с Польшей.
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