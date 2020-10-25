Сегодня, 25 октября в 19:30 на телеканале "Украина 24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером"

Уникальность программы в том, что сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 Савик Шустер объявит результаты собственных экзитполов по 12 городам Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Экзитполы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Также будет использован инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят экзитпол, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране.

Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течении дня будут принимать данные от социологов. Опрос будет проводиться путём анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Таким образом зрители канала "Украина 24" первыми в стране ровно в 20:00 узнают результаты местных выборов. Мы назовем имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер. Мы ожидаем граничную ошибку выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Мы проводим экзитполы с целью заявить о тенденциях. Чтобы в дальнейшем, при подсчете голосов, ни у кого не возникло желания попытки фальсификаций, так как уже в 20:00 украинцы будут знать реальную независимую картину результатов выборов.

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=mgy1q7DXtOo