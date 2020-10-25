Сьогодні, 25 жовтня о 19:30 на телеканалі "Україна 24" у прямому ефірі вийде спецпроєкт "Ніч виборів із Савіком Шустером".

Унікальність програми полягає в тому, що одразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 Савік Шустер оголосить результати власних екзит-полів з 12 міст України таких, як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Миколаїв, Вінниця, Черкаси та Ужгород. Екзит-поли будуть проведені в межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24".

Також буде використаний інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи, які проводять екзит-пол, працюють із Савіком Шустером вже більше 10 років. Упродовж цих років вони довели свій професіоналізм і високу якість роботи. 25 жовтня, у день місцевих виборів, вони опитають від 40 тис. до 60 тис. українців по всій країні.

Понад 1500 інтерв'юерів будуть працювати на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримуватимуть дані від соціологів. Опитування проводитиметься шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Таким чином глядачі каналу "Україна 24" першими в країні рівно о 20:00 дізнаються результати місцевих виборів. Ми назвемо імена мерів, які перемогли, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п'ятивідсотковий бар'єр. Ми очікуємо граничну похибку вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без врахування дизайн-ефекту). Ми проводимо екзит-поли з метою заявити про тенденції. Щоб у подальшому, при підрахунку голосів, ні в кого не виникало бажання спроби фальсифікацій, оскільки вже о 20:00 українці будуть знати реальну незалежну картину результатів виборів.

Посилання на трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=mgy1q7DXtOo