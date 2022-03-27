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Ночь в Сумской области прошла тихо. Впервые с начала войны России против Украины

Фото: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий (everyday sumy)
Автор: Артем Горовенко

Минувшая ночь в Сумской области была тихой. Причем впервые с начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Ночь с 26 на 27 марта прошла тихо. Впервые. Единственная новость: перевели часы на летнее время", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, украинские военные полностью освободили Тростянец (Сумская область) от российских оккупантов. После ряда оперативных неудач противник сбежал из города, оставив трофеи в виде вооружений, техники и боеприпасов.

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Сумская областьВойна России против Украины