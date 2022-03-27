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Ніч у Сумській області минула тихо. Вперше з початку війни Росії проти України

Фото: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький (everyday sumy)
Автор: Артем Горовенко

Минула ніч у Сумській області була тихою. Причому вперше з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Ніч з 26 на 27 березня пройшла тихо. Уперше. Єдина новина: перевели годинники на літній час", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, українські військові повністю звільнили Тростянець (Сумська область) від російських окупантів. Після низки оперативних невдач противник втік з міста, залишивши трофеї у вигляді озброєнь, техніки та боєприпасів.

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Сумская областьВійна Росії проти України