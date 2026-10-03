Нобелівську премію миру може отримати МКС, серед претендентів і українець, - AP

Чому МКС серед фаворитів

Одним з найавторитетніших прогнозистів вважають директора Інституту досліджень миру в Осло Гокона Г'єрлова. Його щорічний список кандидатів зазвичай задає тон обговоренню.

На думку Г'єрлова, МКС, точніше організація, яка стоїть за станцією, є рідкісним символом глобальної співпраці. Особливо зараз, коли багатосторонні механізми руйнуються, а країни дедалі більше замикаються на власних інтересах.

Хто ще у списку

До списку директора інституту увійшли український захисник прав дітей Микола Кулеба та організація Save the Children. Там також є суданська волонтерська мережа допомоги "Кімнати екстреного реагування" та Комітет захисту журналістів: останні два роки стали найсмертоноснішими для репортерів за майже 45 років спостережень.

Спільну номінацію отримали Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. МКС критикують, зокрема, за ордери на арешт Володимира Путіна та Біньяміна Нетаньягу. Трамп давно виступає проти суду, а в липні держсекретар Марко Рубіо оголосив кампанію проти нього. Того ж місяця головного прокурора МКС усунули з посади через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Які шанси у Трампа

Американський президент не приховує, що прагне отримати премію, і його знову номінували. Утім, його кандидатура може виявитися суперечливою після того, як у лютому США разом з Ізраїлем розпочали війну проти Ірану.

"Я навіть не думаю, що його власні прихильники повірили б, що він може отримати премію зараз, враховуючи, що він застряг у тому, що виглядає як нескінченна війна в Ірані", - заявив старший аналітик Уппсальської програми даних про конфлікти Шон Девіс.

Ситуацію ускладнює і жест лауреатки 2025 року Марії Коріни Мачадо. Венесуельська опозиціонерка символічно вручила свою премію Трампу через кілька днів після того, як американські сили усунули від влади Ніколаса Мадуро.

Прем'єр Канади Марк Карні привернув увагу тим, що відкрито протистояв Трампу, зокрема в питанні мит.

"Трамп буде незадоволений, хоч би хто отримав Нобелівську премію. Якщо її отримає Карні, відносини з Канадою стануть ще напруженішими", - вважає професор Торонтського університету Нельсон Вайзман.

Коли оголосять переможця

Норвезький Нобелівський комітет назве лауреата 9 жовтня в Осло. Цього року він отримав 287 кандидатур, трохи більше чверті з них становлять організації. Розмір премії становить 12 млн шведських крон, тобто приблизно 1,2 млн доларів.