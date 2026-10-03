Нобелевскую премию мира может получить МКС, среди претендентов и украинец, - AP

Почему МКС среди фаворитов

Одним из самых авторитетных прогнозистов считают директора Института исследований мира в Осло Гокона Гьерлова. Его ежегодный список кандидатов обычно задает тон обсуждению.

По мнению Гьерлова, МКС, точнее стоящая за станцией организация является редким символом глобального сотрудничества. Особенно сейчас, когда многосторонние механизмы рушатся, а страны все больше замыкаются на собственных интересах.

Кто еще в списке

В список директора института вошли украинский защитник прав детей Николай Кулеба и организация Save the Children. Там также есть суданская волонтерская сеть помощи "Комнаты экстренного реагирования" и Комитет защиты журналистов: последние два года стали самыми смертоносными для репортеров за почти 45 лет наблюдений.

Общую номинацию получили Международный суд ООН и Международный уголовный суд. МКС критикуют, в частности, за ордера на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Трамп давно выступает против суда, а в июле госсекретарь Марк Рубио объявил кампанию против него. В тот же месяц главного прокурора МКС отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Какие шансы у Трампа

Американский президент не скрывает, что стремится получить премию, и его снова номинировали. Впрочем, его кандидатура может оказаться противоречивой после того, как в феврале США вместе с Израилем начали войну против Ирана.

"Я даже не думаю, что его собственные поклонники поверили бы, что он может получить премию сейчас, учитывая, что он застрял в том, что выглядит как бесконечная война в Иране", - заявил старший аналитик Уппсальской программы данных о конфликтах Шон Дэвис.

Ситуацию усугубляет и жест лауреатки 2025 года Марии Корины Мачадо. Венесуэльская оппозиционерка символически вручила свою премию Трампу спустя несколько дней после того, как американские силы отстранили от власти Николаса Мадуро.

Премьер Канады Марк Карни привлек внимание открыто противостоящим Трампу, в частности в вопросе пошлин.

"Трамп будет недоволен, кто бы ни получил Нобелевскую премию. Если ее получит Карни, отношения с Канадой станут еще более напряженными", - считает профессор Торонтского университета Нельсон Вайзман.

Когда объявят победителя

Норвежский Нобелевский комитет назовет лауреата 9 октября в Осло. В этом году он получил 287 кандидатур, чуть больше четверти из них составляют организации. Размер премии составляет 12 млн шведских крон, то есть примерно 1,2 млн долларов.