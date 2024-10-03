Названі фаворити на Нобелівську премію миру: хто у списку

Напередодні оголошення Нобелівської премії миру 11 жовтня експерти називають кілька ключових фаворитів, серед яких Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2024 році, ознаменованому війнами в Газі та Україні, комітет може зосередитися на гуманітарних організаціях, які допомагають цивільному населенню, що постраждало від збройних конфліктів.

Букмекери також розглядали російського дисидента Олексія Навального та українського президента Володимира Зеленського як можливих претендентів. Однак, згідно з правилами, Навальний, який помер у лютому в колонії, не може бути нагороджений посмертно, а шанси Зеленського невеликі через війну, що триває в Україні.

На тлі глобальних конфліктів і гуманітарних криз комітет, можливо, зверне увагу на БАПОР, яке відіграє ключову роль у підтримці палестинських біженців. Водночас присудження премії цій організації може викликати суперечки з огляду на звинувачення в участі деяких її співробітників у нападах на Ізраїль у 2023 році.

Деякі експерти вважають, що Нобелівську премію миру може бути присуджено генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу за його зусилля зі зміцнення міжнародного світопорядку. Можливий також варіант, що премію цього року не буде вручено, що вже відбувалося 19 разів в історії премії.

Нобелівська премія миру - одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присуджують за видатний внесок у зміцнення миру. Заснована Альфредом Нобелем наприкінці XIX століття.

Лауреатами премії стають особистості та організації, які зробили значний внесок у вирішення міжнародних конфліктів, просування прав людини, роззброєння та інші сфери, що сприяють миру.

Процес присудження премії досить складний і включає в себе висунення кандидатур, розгляд їх Норвезьким нобелівським комітетом і, власне, оголошення лауреата.

Премія вручається в Осло, Норвегія, і супроводжується грошовою нагородою, розмір якої варіюється з року в рік.