Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии

В норвежском Осло состоялось вручение сотой Нобелевской премии мира, награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Сообщается, что Нобелевскую премию Ахмеду присудили за усилия в достижении мира и решение пограничного конфликта с соседней Эритреей. Кроме того, Нобелевский комитет отметил работу Ахмеда для достижения мира в регионах Восточной и Юго-Восточной Африки.

Также сообщается, что на церемонии самый молодой политический лидер Африки заявил, что безопасности в регионе Африканского Рога угрожают "экстремистские группировки и глобальные военные державы".

Напомним, ранее сообщалось, что Турция, Албания и Косово бойкотируют церемонию вручение Нобелевских премий 10 декабря. В частности, последние две протестуют из-за вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Гандке, которого критикуют за поддержку ныне сербского авторитарного лидера Слободана Милошевича. Гаагский трибунал обвинил Милошевича в геноциде в боснийской Сребренице.